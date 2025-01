Elenco principal do Botafogo se reapresenta e inicia preparação para 2025

Elenco principal do Botafogo se apresentou no CT para a preparação da temporada 2025 - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Elenco principal do Botafogo se apresentou no CT para a preparação da temporada 2025 - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Os jogadores do elenco principal do Botafogo se reapresentaram nesta terça-feira (14), no Espaço Lonier. O grupo começa a ser preparar para a temporada 2025. Há algumas semanas, existia a ameaça de não comparecimento devido ao atraso no pagamento de premiações e outras questões trabalhistas.

O primeiro a chegar ao CT foi Lucas Halter, cerca de 40 minutos antes do horário marcado para as atividades. O lateral-esquerdo Alex Telles também chegou com antecedência. Júnior Santos, Savarino e Bastos não se reapresentaram. De acordo com nota do clube, a falta foi por "motivos particulares pré-acordados com o Clube".

O zagueiro angolano chegará ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira (15), quando é esperado pelo Botafogo. Tiquinho Soares, negociado com o Santos, já frequenta as dependências do clube paulista.

Quem também esteve ausente foi Luiz Henrique, que optou por não seguir no Glorioso. John Textor já confirmou que o atacante irá se apresentar ao Lyon nos próximos dias.

O grupo Alvinegro deve ter duas semanas de trabalho antes do primeiro compromisso no Carioca. O clássico diante do Fluminense está marcado para o dia 29 de janeiro, válido pela sexta rodada da competição.

Até a manhã desta terça, havia indefinição sobre a ida ou não ao CT, mas os jogadores optaram por se apresentar. A chegada estava marcada inicialmente para as 13h30, pelo horário de Brasília, mas foi adiada para 15h.

Na noite de segunda-feira (13), houve uma reunião entre os jogadores do Botafogo e John Textor, dono da SAF alvinegra. Os valores atrasados foram o principal assunto no bate-papo, que foi considerado positivo pelo clube.