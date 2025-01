Fluminense recebe nova proposta do Zenit, da Rússia, por John Árias

O meia-atacante Jhon Arias segue no radar do Zenit, da Rússia. O clube já tenta a contratação do colombiano há algumas janelas de transferências e agora acenou com uma nova oferta pelo jogador. Porém, Arias sonha jogar nas principais ligas da Europa e disputar a Champions League.

Jogar no futebol russo não passa pelos planos de Arias no momento. Os valores até são semelhantes aos oferecidos pelo Galatasaray, da Turquia, no ano passado. O valor de negociação girava em torno de 10 milhões de euros. O Fluminense ainda quer melhorar esses valores para fazer um acordo.

O Tricolor segue com a proposta de renovação por mais quatro temporadas com o jogador. O salário estaria acima de R$ 1 milhão. A oferta aconteceu em agosto e segue na mesa do colombiano e de seu staff.

O Flu deseja manter o jogador, mas admite a saída do atleta em caso de proposta satisfatória. A janela europeia de transferências fecha no dia 3 de fevereiro, e a diretoria tricolor nem cogita negociar Arias com outro clube brasileiro.

Arias tem contrato com o Fluminense até agosto de 2026. Em 2024, recebeu uma proposta do Galatasaray na janela de meio do ano, que foi recusada pelo clube. Ele fez 195 jogos com a camisa tricolor, com 43 gols marcados e 42 assistências. Conquistou dois Campeonatos Cariocas (2022 e 2023), a Conmebol Libertadores (2023) e a Recopa Sul-Americana (2024).