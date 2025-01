João Fonseca faz história, vence Andrey Rublev, e vai à 2ª rodada do Australian Open

O brasileiro João Fonseca fez história nesta terça-feira (14). O tenista de apenas 18 anos provou ser diferente. Em sua estreia em uma chave principal de Gran Slam, ele derrotou o russo Andrey Rublev, número 9 do mundo, por 3 sets a 0. Ele avançou para a segunda rodada do Australian Open. As parciais foram de 7/6 (1), 6/3 e 7/6 (5), em 2h23min.

Agora, na próxima fase, João Fonseca enfrentará o italiano Lorenzo Sonego, em duelo previsto para esta quarta-feira (15). Após a vitória, João comentou: "É a minha primeira vez jogando um torneio tão grande, então estou só aproveitando. Quero agradecer muito a essa torcida incrível. Têm muitos brasileiros aqui torcendo por mim e foi um momento incrível. Estava só focado no meu jogo, tentando não colocar muita pressão sobre mim diante de um top 10, e aproveitando a ajuda da torcida. Só estou curtindo e agora vamos para a segunda rodada. Só tenho mais uma coisa a dizer: aqui é Brasil!"

Com a vitória em Melbourne, João entrou provisoriamente no top 100 do ranking do circuito masculino. A lista oficial só sairá após o Australian Open, mas em uma atualização em tempo real ele ocupa a 98ª posição.

Leia também:

➤ Acusado de atacar mulher com espeto de churrasco em SG é preso em Niterói

➤ PM prende três suspeitos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma em Niterói

João chegou ao Grand Slam como 112º colocado, depois de dois títulos consecutivos, no Next Gen ATP Finals e no Challenger de Camberra. O triunfo sobre Rublev ainda foi o 14º seguido do brasileiro, que se tornou profissional em 2024 e veio do qualifying do Australian Open.

Como foi Fonseca x Rublev

Ambos dominaram os games de saque e conseguiram confirmar os serviços. Rublev foi o único a ter break point, mas não conseguiu a quebra. Em seguida, João sobrou durante o tie-break e venceu por 7x1.

O segundo set marcou o talento de João Fonseca. Ele quebrou o serviço do russo logo no começo e passou a controlar a partida. A vitória veio por 6 a 3 em um game tranquilo e um ace de quem não sentiu a pressão.

O roteiro do segundo set parecia se repetir no terceiro, mas com lados invertidos. Rublev conseguiu uma quebra ainda no início da parcial, o que poderia significar uma reação. Fonseca, porém, devolveu no game seguinte. Assim, o equilíbrio prevaleceu, e o tie-break novamente foi necessário.

No game de desempate, a maturidade de João apareceu outra vez. Com aces e boas trocas, o brasileiro tirou Rublev do eixo, e o russo chegou a jogar a raquete no chão, frustrado. Fonseca ainda freou uma reação para fechar o tie-break em 7 a 5 e garantir vaga na segunda rodada do Australian Open.