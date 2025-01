Vasco reforça o meio campo com chegada de Tchê Tchê e retorno de lesionados

O Vasco começa 2025 bem servido no setor de meio de campo. O clube contratou Tchê Tchê, ex-Botafogo, e conta com os retornos de Jair e Paulinho, lesionados em boa parte da última temporada. Enquanto Fábio Carille estuda a melhor forma de montar o time titular, o departamento de futebol planeja possíveis saídas no setor e até novas peças.

Contando com jogadores do time principal e do grupo que atua nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, o Vasco conta com mais de 15 opções para o meio de campo.

Leia também:

➤ Acusado de atacar mulher com espeto de churrasco em SG é preso em Niterói

➤ PM prende três suspeitos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma em Niterói

Entre os volantes estão: Jair, Hugo Moura, Mateus Carvalho, Sforza, Souza, Zé Gabriel e De Lucca. Jair, Hugo Moura e Mateus Carvalho terminaram o ano entre os titulares, mas a configuração do meio campo deve mudar. Mesmo assim, os três fazem parte dos planos da diretoria e da comissão técnica. Zé Gabriel e De Lucca não estão nos planos para a sequência da temporada.

No meio, Paulinho e Tchê Tchê são os nomes que a torcida vascaína e a diretoria mais depositam esperança. Ambos são vistos como fundamentais para a comissão e a direção. Em jogo treino, Tchê Tchê foi destaque e muito elogiado internamente.

Os meias-atacantes do Vasco são, até o momento, Philippe Coutinho, Payet, Alex Teixeira e Estrella. O clube aposta em Coutinho para ser o grande nome e conduzir a equipe na temporada de 2025. Payet e Teixeira são nomes importantes e fazem parte dos planos. Estrella retorna de lesão e deve ter minutos ao longo da temporada.

Philippe Coutinho é peça chave para o 2025 do meio-campo vascaíno | Foto: Matheus Lima/Vasco

A primeira escalação de Carille deu algumas pistas de como o técnico pode usar as opções que têm disponíveis. O time inicial escalado pelo técnico para o jogo-treino contra Casimiro de Abreu/Porto Real foi Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Jair, Paulinho, Tchê Tchê e Coutinho; Alex Teixeira e Vegetti, um esquema semelhante ao que Felipe utilizou na reta final do Brasileirão do ano passado.