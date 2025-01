É troca? Botafogo faz proposta por Alisson logo após Atlético-MG fazer oferta por Júnior Santos

Botafogo e Atlético-MG protagonizaram duas propostas envolvendo atacantes nesta terça (14). Primeiro, o Galo fez uma oferta para tentar negociar a compra de Júnior Santos, de 30 anos, atleta do Glorioso. Algumas horas após a repercussão da informação na imprensa esportiva, o jornal “O Globo” publicou que o Fogão teria, por sua vez, enviado uma proposta por Alisson, do Atlético.

Apesar da repercussão no mesmo dia, as duas negociações não necessariamente têm relação entre si e não envolveriam troca de jogadores. Segundo os relatos, o Atlético-MG ofereceu 7 milhões de dólares - o que equivale a cerca de R$ 43 milhões - pela contratação de Júnior Santos, de 30 anos. Até a tarde desta terça (14), o alvinegro carioca ainda não havia confirmado o interesse na negociação do atacante, que foi o artilheiro da equipe na última temporada.

Já a oferta feita pela diretoria botafoguense por Alisson teria sido enviada posteriormente. Os valores envolvidos na negociação ainda não foram divulgados e o clube mineiro também não chegou a confirmar se tem interesse em vender o atleta, de 19 anos, cria da base do Galo. Até esta terça (14), nenhuma das equipes havia comentado oficialmente as negociações.