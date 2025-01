Martinelli atrai interesse do Al-Shabab, que faz consulta por empréstimo

O volante Martinelli, do Fluminense, despertou o interesse do Al-Shabab, da Arábia Saudita. O negócio, porém, esbarra nas condições para a transferência. O clube saudita está perdendo o volante Cuéllar, de saída para o Grêmio, e sinalizou uma oferta de empréstimo ao Fluminense, que prontamente recusou.

O Al-Shabab entrou em contato com o staff de Martinelli e acenou com o envio de uma proposta de compra, que até o momento não foi enviada. Nos últimos dias, os árabes buscaram novamente contato com os representantes do jogador e acenaram com uma proposta de oferta de empréstimo.

Dessa vez, houve a consulta também ao Fluminense, que descartou negociar o volante por empréstimo. As conversas seguem, mas não avançarão neste modelo. Não é a primeira vez que uma possível saída do Martinelli é veiculada nesta janela de transferência.

Leia também:

▶ São Gonçalo inicia nesta segunda-feira recadastramento de vendedores autônomos

▶ Polícia Civil do Rio prende casal suspeito de matar médico em Minas Gerais

No mês passado, ele esteve envolvido numa possível troca com Gabriel Menino, do Palmeiras, em negócio que também poderia levar Zé Rafael para o Tricolor carioca. A conversa, porém, não se concretizou.

Martinelli, de 23 anos, tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2026. O volante terminou a temporada de 2024 como titular com o técnico Mano Menezes, com 57 jogos e dois gols, mas viu a concorrência no setor aumentar com a contratação de Hércules para 2025. Ele segue nos planos da diretoria do Tricolor.