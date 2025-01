Flamengo negocia a contratação de Jorginho, do Arsenal

O Flamengo iniciou conversas para buscar a contratação do volante Jorginho, do Arsenal. Aos 33 anos, o jogador tem contrato com os ingleses até junho de 2025. O Rubro-negro tenta a contratação do atleta sem custos.

As tratativas já estão em andamento. O clube carioca ouviu os números pedidos por Jorginho e agora analisa uma proposta pelo jogador. O contrato oferecido pelo Fla seria de três anos. Ele já está livre para assinar um pré-contrato, mas o Flamengo quer Jorginho agora.

A negociação, porém, só acontecerá se o volante conseguir uma liberação do Arsenal. Em caso contrário, o Flamengo não pretende esperar para tê-lo somente no meio do ano. Para isso, o clube conta com a bola relação de Jorginho com os ingleses. Em conversas passadas, o clube inglês já havia sinalizado que se chegasse uma proposta boa para o jogador, poderia liberá-lo, até para economizar meses de salário.

O Flamengo trabalha para convencer Jorginho da importância que teria no novo projeto rubro-negro sob a gestão Bap e José Boto. Filipe Luis já conversou com o jogador para reafirmar a relevância que terá no time atual. Houve, inclusive, uma videoconferência entre o técnico, o jogador e o diretor de futebol.

Nascido em Imbituba, Santa Catarina, Jorginho tem a carreira toda desenvolvida na Europa. Revelado pelo Hellas Verona, da Itália, se destacou no Napoli até chegar ao Chelsea, onde viveu seu melhor momento. Naturalizado italiano, foi campeão da Liga dos Campeões pelo clube inglês e da Euro pela Itália em 2021.