Bet que patrocina Corinthians consegue consegue autorização para operar no Brasil

A empresa de apostas que atua como patrocinadora máster do Corinthians conseguiu uma liminar na Justiça para continuar funcionando no Brasil. "Pendurada" desde o início do ano, a Esportes da Sorte conseguiu uma autorização provisória para atuar no país e vai poder continuar patrocinando a equipe paulista e outros times, como Bahia, Grêmio e a equipe feminina do Palmeiras, entre outros.

A casa de apostas online não conseguiu regularizar sua situação com o Governo Federal a tempo em 2024 e, por isso, teve operação proibida em território nacional a partir do último dia 2 de janeiro. Nesta segunda (13), a empresa emitiu uma nota informando que pagou o valor estipulado para conseguir a licença de funcionamento e já estaria cumprindo os requisitos exigidos pelo Governo.

Com isso, a Esportes da Sorte agora precisa de uma autorização definitiva para saber se vai poder cumprir seu contrato de patrocínio como Corinthians até o fim. Atualmente, todas as bets em funcionamento no país operam com licença provisória. A Secretaria de Prêmios e Apostas deve publicar, nas próximas semanas, uma portaria no Diário Oficial da União com a lista de casas de aposta autorizadas de forma definitiva.