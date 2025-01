Flamengo perde para o Boavista na estreia do Campeonato Carioca

O Flamengo iniciou sua trajetória na temporada 2025 com derrota para o Boavista, por 2x1, neste domingo (12). Atuando no Batistão, em Sergipe, o rubro-negro atuou com jovens e não foi páreo para o Verdão em sua estreia no Campeonato Carioca. O gol do Fla foi marcado por Carlinhos. Zé Vitor e Raí fizeram os gols do clube de Saquarema.

O começo da partida foi marcado por mais imposição física do que criatividade de ambos os times. Recheado de jovens da base, o Fla não conseguiu se impor e o Boavista foi superior. A equipe de Saquarema, inclusive, foi quem abriu o placar após ter boa parte das melhores ações. Aos 35, o atacante Zé Vitor recebeu belo cruzamento e de cabeça fez 1x0 para o Verdão.

Já a segunda etapa começou com um Flamengo melhor. E o empate logo veio. Aos 10, após belo chute na trave de Lorran, Carlinhos completou de cabeça e deixou tudo igual em Sergipe. Mas, o Boavista logo voltou a marcar. Aos 21, em um lance semelhante ao gol rubro-negro, Resende chutou de fora, acertou a trave e no rebote Gabriel Conceição só ajeitou de cabeça para Raí empurrar para o gol.

Agora, o Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira (16), às 18h30, pela segunda rodada do Campeonato Carioca, contra o Madureira, no Amigão. O Boavista encara o Maricá, na quarta-feira (15), às 15h45, no João Saldanha.