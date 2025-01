Felipe Melo vai representar Fluminense em evento do Mundial de Clubes nos EUA

Mesmo fora do elenco tricolor, Felipe Melo vai voltar a vestir a camisa do Fluminense neste mês. O zagueiro, de 41 anos, foi o escolhido para representar o clube carioca no lançamento da turnê do troféu do Mundial de Clubes, - que acontece em Nova Iorque, nos Estados Unidos, na próxima quinta-feira (16). Ele vai acompanhar o coordenador administrativo do time, Marcelo Penha, na cerimônia.

O evento já faz parte da edição inaugural do Super Mundial, que acontece entre 15 de junho e 13 de julho de 2025. A competição vai contar com 32 equipes e acontece em onze cidades nos Estados Unidos. O Brasil é o país com mais times participantes: Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo. O novo Mundial de Clubes vai ser disputado a cada quatro anos.

Leia também:

➢ Flamengo perde para o Boavista na estreia do Campeonato Carioca

➢ Maricá FC faz história e vence o Botafogo na sua estreia na elite do futebol carioca