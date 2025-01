Maricá FC faz história e vence o Botafogo na sua estreia na elite do futebol carioca

O Maricá Futebol Clube abriu 2025 da mesma maneira que fechou 2024: fazendo história. Logo em sua estreia na elite do Campeonato Carioca, o time institucionalmente apoiado pela Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esportes, venceu um dos gigantes do futebol mundial, o Botafogo. A partida, disputada neste sábado (11/01) no Estádio Nilton Santos, na cidade do Rio, terminou 2x1 para o Tsunami, gols de Denilson e Hugo Borges – Patrick de Paula, de pênalti, descontou no final da partida.

A vitória, que pode ser caracterizada como heroica, começou a se desenhar cedo. Logo aos três minutos do primeiro tempo, Denílson invadiu a área pela direita e chutou cruzado; em uma falha do goleiro botafoguense, a bola morreu no fundo da rede e sacramentou o primeiro gol da história do Tsunami na elite do Campeonato Carioca. Seis minutos depois, Mizael foi expulso ao cometer uma falta no atacante Carlos Alberto, do Glorioso.

No segundo tempo, apesar da postura mais defensiva por conta da ausência de um jogador, a equipe comandada pelo técnico Reinaldo – que atuou pelo Botafogo quando era atacante – ampliou o placar em uma cobrança de falta aos 17 minutos. O belo chute do atacante Hugo Borges (que acabara de entrar em campo) beijou a trave esquerda antes de colocar 2x0 no placar.

O Maricá FC seguiu se defendendo dos ataques do atual campeão brasileiro e da Libertadores da América. Aos 36 minutos, Dida fez grande defesa quando Rafael Lobato foi lançado na área pelo meia Kauan Lindes e finalizou com perigo. No último minuto do tempo regulamentar, Yarlen sofreu pênalti de Bezerro; Patrick de Paula chutou com força no meio do gol e diminuiu o placar.

Por conta da vitória, o Tsunami dorme na ponta da tabela de classificação, em primeiro lugar com três pontos. No entanto, corre o risco de perder a posição por conta das partidas que serão disputadas neste domingo (12/01) no complemento da primeira rodada do Cariocão. Na quarta-feira (15/01), o Maricá FC recebe o saquaremense Boavista no Estádio Municipal João Saldanha, em Cordeirinho, às 15h45.