Brasileiras fazem luta principal do primeiro evento do UFC no ano

No primeiro evento do ano, as brasileiras Amanda Ribas e Mackenzie Dern, fazem a luta principal do UFC neste sábado (11), a partir das 18 horas, em Las Vegas. As compatriotas lutam por um lugar no top 5 da categoria peso palha feminino (52.6kg).

A luta marca uma revanche entre atletas que se enfrentaram em 2019, com vitória da Amanda. Quem vencer esse confronto, estará mais perto de uma disputa de cinturão contra a campeã chinesa Zhang Weili.

O UFC deste sábado contara com outros seis brasileiros representando o país dentro do octógono. Cesar Almeida, Felipe Bunes, Marco Tulio, Thiago Moisés, Nicolle Caliari e Bruno Lopes.

Confira o cara completo do UFC:

CARD PRINCIPAL (a partir das 21h)

Peso-palha: Amanda Ribas x Mackenzie Dern

Peso-meio-médio: Santiago Ponzinibbio x Carlston Harris

Peso-médio: Abdul Razak Alhassan x César Almeida

Peso-médio: Chris Curtis x Roman Kopylov

Peso-pena: Austin Bashi x Christian Rodriguez

Peso-meio-médio: Punahele Soriano x Uros Medic

CARD PRELIMINAR (a partir das 18h):

Peso-mosca: Jose Johnson x Felipe Bunes

Peso-médio: Marco Túlio x Ihor Potieria

Peso-leve: Thiago Moisés x Trey Ogden

Peso-meio-médio: Jacobe Smith x Preston Parsons

Peso-mosca: Ernesta Kareckaite x Nicolle Caliari

Peso-meio-pesado: Magomed Gadzhiyasulov x Bruno Lopes

Peso-mosca: Viktoriia Dudakova x Fatima Kline

Peso-leve: Nurullo Aliev x Joe Solecki