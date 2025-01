Almada se despede do Botafogo para se apresentar ao Lyon

Almada foi um dos grandes nomes do Botafogo - Foto: Arquivo Pessoal/Instagram

Almada foi um dos grandes nomes do Botafogo - Foto: Arquivo Pessoal/Instagram

Um dos principais nomes do Botafogo, o meia argentino Thiago Almada se despediu do Botafogo, e segue para a França, onde se apresentará ao Lyon. Um dos nomes de destaque para a conquista do Brasileirão e da Libertadores, o jogador agradeceu ao clube e se disse torcedor "para a vida toda".

Ele chegou ao clube alvinegro no dia 6 de julho do ano passado e deixou em seu legado com três gols marcados e duas assistências em 26 jogos.

Na legenda, Almada escreveu:

Torcida do Botafogo, obrigado por todo esse tempo incrível e por todo o carinho que recebi! Agradeço ao clube pela oportunidade de defender essa camisa, ao staff e aos meus companheiros por todo apoio! Foi incrível conquistar a Libertadores e o Brasileirão com vocês, esses momentos sempre estarão em minha memória, e farei parte de vocês para sempre. Agora é hora de seguir em frente com um novo desafio, mas saibam que ganharam um torcedor para a vida toda! 🤍🖤