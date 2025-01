Botafogo processa empresa dos EUA que enviou avião para o Intercontinental

Avião usado pelo Botafogo não contava com as poltronas reclináveis conforme previsto - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Avião usado pelo Botafogo não contava com as poltronas reclináveis conforme previsto - Foto: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo entrou com uma ação na Justiça dos Estados Unidos contra a Omni Air International, empresa aérea responsável pela aeronave usada pelo clube para viajar ao Catar e disputar a Copa Intercontinental em dezembro. A equipe carioca acusa a companhia de não ter enviado o avião solicitado e pede reembolso, de acordo com informações do jornal "Extra".

Segundo o Botafogo, a diretoria solicitou à empresa que enviasse um avião com 60 poltronas reclináveis, usado pelo New England Patriots, franquia da liga de futebol americano NFL. No entanto, a aeronave enviada não contava com o serviço e apenas as poltronas do piloto e do co-piloto eram reclináveis, segundo a denúncia.

Leia também:

➢ Vasco anuncia meia Tchê Tchê como primeiro reforço para 2025

➢ Joia brasileira de 18 anos se aproxima de top 100 do ranking mundial de tênis

O elenco alvinegro embarcou no avião mesmo assim. Segundo o processo, a diretoria cogitou desistir de usar o avião, mas, por conta da falta de tempo hábil, preferiu usar a aeronave mesmo não sendo a contratada. O objetivo da escolha pelas poltronas reclináveis era garantir que os atletas pudessem dormir antes da partida, segundo o processo.

A viagem no avião durou mais de 15 horas e deixou os atletas em Doha, capital do catar, para disputar o confronto contra o Pachuca, do México, pelo torneio mundial. O botafogo foi derrotado pela equipe rival por 3 a 0 e terminou eliminado do Intercontinental .