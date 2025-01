Joia brasileira de 18 anos se aproxima de top 100 do ranking mundial de tênis

O brasileiro João Fonseca deu um grande salto no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) na atualização desta segunda feira (6). A jovem promessa subiu 32 posições e agora está na 113 colocação, a melhor de sua carreira até então.

O atleta de 18 anos já se consolidou como o número três do Brasil, atrás de Thiago Wild (76º) e Thiago Monteiro (106º). Fonseca estava na 145 posição, até ser campeão do Challenger de Camberra, na Austrália, no último fim de semana. A conquista, sem perder sequer um set, fez com que o tenista ficasse ainda mais próximo do top 100.

Leia também

➣ Mulher que expôs traição de pastor afirma que filhos foram atropelados por homem bêbado

➣ Traficante de SP que transportava drogas para o Rio é preso em Búzios

Entrar no top 100 é uma das principais metas dos atletas nessa idade. Com isso, o atleta consegue entrar nas principais chaves de todos os Grand Slams da temporada, principais torneios no mundo do tênis, além de facilitar a presença em competições menores.

O jovem estreará no qualifying do Aberto da Austrália, na madrugada desta terça feira (7), contra o argentino Federico Augustín Gómez, 136º do mundo. Em Melbourne, Fonseca precisa vencer as três partidas para entrar na chave principal do primeiro Grand Slam do ano. Se for bem-sucedido, entrará numa chave deste nível pela primeira vez na carreira.