Vasco anuncia meia Tchê Tchê como primeiro reforço para 2025

O Vasco anunciou nesta terça-feira (07) a contratação do meia Tchê Tchê, que estava no Botafogo. O jogador foi campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024 com a camisa do Glorioso. Ele chegou sem custos ao cruzmaltino, após o fim do vínculo com o alvinegro.

"Fala, torcida vascaína! Aqui é o Tchê Tchê. Estou muito feliz de estar aqui e vamos juntos para 2025", disse o meia em vídeo divulgado nas redes sociais do Vasco. O jogador escolheu a camisa 3 para a temporada.

"A história fala por si só o que é essa camisa. A gente vai trabalhar arduamente todos os dias para conquistar títulos e dar alegria aos torcedores. Tem valores que são inegociáveis, como correr, se empenhar, deixar tudo o que for possível dentro do campo", completou Tchê Tchê.

Aos 32 anos, o meia assinou contrato com o Vasco por dois anos e participou da reapresentação do elenco na última segunda-feira (06). Ele aproveitou para falar também da expectativa de jogar em São Januário pela primeira vez como jogador do Gigante da Colina.

Meia usará a camisa 3 no clube | Foto: Reprodução

"São Januário é o Caldeirão, né (risos). A expectativa é enorme. Na cabeça do torcedor, ficam os jogadores que vencem. Quero deixar meu nome aqui também", disse.

Tchê Tchê é considerado, pela diretoria, um jogador pronto para atuar no Vasco, sem ser uma aposta que vá precisar de adaptação ao futebol brasileiro. Além disso, o atleta também não tem histórico de lesões graves.

O meia se torna mais uma opção ao meio de campo do Vasco, que contará na próxima temporada, a princípio, com Hugo Moura, Mateus Carvalho, Paulinho, Jair, Sforza, Souza, Coutinho, Payet, Estrella, JP e Alex Teixeira.