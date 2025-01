CBF retira vantagem do empate do clube visitante para a Copa do Brasil 2025

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) optou por alterar o regulamento da primeira fase da competição para a edição de 2025. Agora, os clubes visitantes não possuem mais a vantagem do empate nos 90 minutos. Se o jogo terminar empatado, a disputa pela vaga será nas cobranças de pênaltis.

Até a edição de 2024, as principais equipes, dos potes A, B, C e D (melhores no ranking) jogavam fora de casa e tinham a vantagem do empate. A regra existiu nas últimas oito edições do torneio. As primeiras duas fases da Copa do Brasil são disputadas em jogo único. A partir de 2025, as duas serão decididas nos pênaltis em caso de igualdade no tempo regulamentar. Após a terceira fase, os confrontos serão de ida e volta.

Veja um resumo sobre o regulamento da Copa do Brasil:

1ª fase: jogo único na casa do time de pior ranking; decisão nos pênaltis em caso de empate.

2ª fase: jogo único com mando de campo em chaveamento previsto no regulamento; decisão nos pênaltis em caso de empate.

3ª à 7ª fases: confrontos definidos em sorteio, com jogos em ida e volta. Em caso de empate no placar agregado, decisão nos pênaltis.

Ao todo, 80 clubes irão participar da primeira fase da Copa do Brasil 2025. A divisão dos potes da competição segue o posicionamento dos clubes no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF.