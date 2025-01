Flamengo e Maricá podem se enfrentar antes do início do Carioca; entenda

Com portões fechados, treino deve acontecer no CT Ninho do Urubu - Foto: Bruno Maia/Maricá FC

Flamengo e Maricá FC podem se enfrentar no próximo domingo (05), antes do início do Campeonato Carioca. Segundo o portal Coluna do Fla, o elenco rubro-negro vai receber a equipe de Maricá para um jogo-treino no CT Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio.

Até a tarde desta sexta (03), as duas equipes ainda não haviam confirmado o evento oficialmente. De acordo com o portal, o treino acontecerá com portões fechados e não terá transmissão ao vivo.

As duas equipes estreiam no Cariocão no final de semana seguinte. Novato no torneio, o Maricá FC vai enfrentar o Botafogo no sábado (11), às 11h, no Estádio Nilton Santos. No domingo (12), é a vez de o Flamengo enfrentar o Boavista, em Aracaju, no Estádio Batistão.