Botafogo anuncia a saída do técnico Artur Jorge

O Botafogo anunciou a saída do treinador Artur Jorge, nesta sexta-feira (3). O português, de 52 anos, aceitou a proposta do Al-Rayyan, do Catar, e deixará o time alvinegro após oito meses no comando e duas conquistas: Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro. Na nota publicada, o clube afirma que "a nova comissão técnica será anunciada em breve".

"Botafogo e Artur Jorge finalizaram em comum acordo a rescisão do contrato de trabalho, incluindo o de seu staff técnico. O Clube agradece aos profissionais campeões da Conmebol Libertadores e do Brasileirão em 2024 pelas conquistas alcançadas. A nova comissão técnica será anunciada em breve", disse a nota.

Leia também

Flamengo e Maricá podem se enfrentar antes do início do Carioca; entenda

Wesley, do Flamengo, é pretendido pelo Milan-ITA



O treinador foi apresentado como novo técnico do Botafogo em abril de 2024 para substituir Tiago Nunes na beira do campo. Sob o comando do português, o alvinegro quebrou um jejum de 29 anos e conquistou o Campeonato Brasileiro, com 23 vitórias, 10 empates e cinco derrotas, e foi campeão da Libertadores pela primeira vez em sua história.

Nas últimas semanas, o treinador português passou a fazer declarações públicas sobre o assédio de outros clubes, dando origem a uma espécie de leilão enquanto ainda estava empregado, mesmo que estas equipes, de Europa e Oriente Médio, não tivessem sido reveladas. A única foi a do Catar, país onde ele chegou, ainda nesta sexta, para acertar os últimos detalhes do novo contrato.

O Botafogo tinha a intenção de não perder o treinador e lhe dar uma valorização, para além dos bônus pelos títulos, já previstos em contrato. John Textor, dono da SAF, teve algumas conversas com Artur. No último sábado (28) porém, o americano desistiu de tentar um novo acordo e deixou o caminho livre para o português acertar com o Al-Rayyan.