Wesley, do Flamengo, é pretendido pelo Milan-ITA

O lateral-direito Wesley, do Flamengo, é alvo de mais um clube europeu. Após o Aston Villa manifestar o desejo no jogador, é a vez do Milan entrar no páreo. O clube italiano sinalizou com uma proposta de 20 milhões de euros (R$ 126,6 milhões). O valor é o mesmo oferecido pela Atalanta no ano passado.

O Flamengo sabe que o atleta de 21 anos se valorizou no segundo semestre, principalmente depois da conversa com a Atalanta, que foi encerrada em agosto. Wesley entrou na seleção do Brasileirão 2024.

Sendo assim, a diretoria faz jogo duro e recusa vender o lateral por 20 milhões de euros. A expectativa pela chegada de ofertas maiores existe, principalmente na janela do meio do ano.

No ano passado, Wesley recebeu duas propostas: uma de 12 milhões de euros (R$ 72 milhões na cotação da época) do Bournemouth, da Inglaterra, também recusada, e outra de 20 milhões de euros (R$ 120 milhões na cotação da época) da Atalanta. O Flamengo aceitou a oferta dos italianos, mas a negociação melou porque o clube italiano não quis esperar o fim das oitavas de final da Libertadores.

O negócio não se concretizou e Wesley ganhou espaço de vez no Flamengo do técnico Filipe Luís. O clube agora mira um valor superior a 30 milhões de euros para poder negociar o jogador. A diretoria rubro-negra, no entanto, prefere que o negócio seja feito após o Mundial de Clubes do meio do ano.

O interesse da Europa em Wesley é antigo. Em 2023, quando o jogador tinha só 19 anos, o Barcelona fez uma oferta de 1 milhão de euros (R$ 5,3 milhões na cotação da época) por um empréstimo que incluía opção de compra de 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 80 milhões). Na temporada passada, o lateral-direito também teve o nome especulado no Tottenham.