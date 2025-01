Carioca 2025: Campeonato vai homenagear Zico, maior ídolo da história do Flamengo

O Campeonato Estadual do Rio, popularmente conhecido como "Cariocão", será lançado oficialmente em solenidade no Museu de Arte Moderna, no Aterro do Flamengo, na próxima quinta-feira (9).

A edição deste ano irá homenagear o maior ídolo da história do Flamengo: Zico. O troféu a ser entregue ao campeão estadual terá o nome de Arthur Antunes Coimbra.

O "Cariocão" começa oficialmente no domingo, dia 12 de janeiro.

Zico

Nascido em Quintino, Arthur Antunes Coimbra, 71 anos, começou sua trajetória no esporte ainda jovem, jogando futsal pelo Juventude, equipe tradicional do bairro do subúrbio carioca. A história dele no Flamengo começou aos 14 anos de idade, após ser indicado por Celso Garcia, radialista amigo da família, que o viu jogar em um torneio de futsal pelo River FC. Nessa partida, Zico marcou 10 dos 15 gols do seu time.

Logo na infância, o apelido Zico foi dado por Ermelinda Rolim, prima de Arthur. Ao chegar ao Flamengo, Zico ganhou outra alcunha: "Galinho", por causa do seu físico franzino, marcado pela baixa estatura e pela magreza. Por fim, ele se tornou o Galinho de Quintino, por causa do bairro onde foi criado e morava na época.

Após chegar às categorias de base em 1967, Zico deu os primeiros passos no time profissional em julho de 1971, com apenas 18 anos. E a partida de estreia foi logo um clássico contra o Vasco, no Maracanã, onde participou da vitória por 2 a 1, com direito a gol salvador de Fio Maravilha no último minuto.

Zico ainda passou por um trabalho especial para ganhar porte físico e, a partir disso, entrou para a história do Flamengo. Entre 1971 e 1983, disputou 635 partidas e marcou 476 gols. De quebra, liderou o Rubro-Negro nas conquistas da Libertadores e do Mundial, em 1981, além de três Campeonatos Brasileiros (1980, 1982 e 1983) e seis Cariocas. Em 1983, foi vendido à Udinese, da Itália, por 4 milhões de dólares.

Em uma carreira de tanto destaque, Zico alcançou diversas marcas impressionantes. Ele é o maior artilheiro de todos os tempos no Maracanã com 334 gols marcados. Também é o maior artilheiro do Fla-Flu com 19 gols. Com duas bolas de ouro, cinco bolas de prata e ainda dois prêmios de artilheiro, é o maior vencedor da história do prêmio da revista Placar. Em 1979, foi o maior artilheiro do futebol mundial com 89 gols marcados.