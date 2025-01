Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo, está na mira do Cruzeiro para 2025

O zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, é alvo do Cruzeiro para a temporada 2025. O clube mineiro apresentou uma proposta ao rubro-negro de 5 milhões de euros (R$ 31,8 milhões) por 50% dos direitos econômicos do jogador.

Agora, o Cruzeiro aguarda uma resposta oficial do Fla sobre o atleta. A outra metade dos direitos da Fabrício Bruno seguiriam com o clube carioca. A diretoria celeste vê com bons olhos a chegada do zagueiro de 28 anos. A comissão cruzeirense, encabeçada pelo técnico Fernando Diniz, considera que o jogador chegará para ser titular absoluto no clube.

Fabrício Bruno tem contrato com o Flamengo até o fim de 2028. O Cruzeiro vem buscando um nome de peso para a zaga no mercado. O jogador foi formado nas categorias de base do time mineiro e atuou no profissional do clube em 2016. Em meio à crise financeira do Cruzeiro, o jogador acionou o clube na Justiça, pedindo a rescisão de contrato. Após acordo, deixou o clube para assinar com o Bragantino.

Leia também:

▶ Aumentou? Confira o novo valor do salário mínimo para 2025

▶ Bombeiros são acionados para dois incêndios em Itaboraí

O zagueiro chegou ao Flamengo em 2022. Na ocasião, o Rubro-Negro pagou a multa de R$ 15 milhões para contar com o jogador. Fabrício Bruno soma 148 jogos oficiais pelo Fla, com seis gols, três assistências e quatro títulos: uma Libertadores, duas Copas do Brasil e um Carioca.