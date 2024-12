Três jogadores do Botafogo disputam com Messi prêmio de Rei da América

Luiz Henrique, o venezuelano Jefferson Savarino e o argentino Thiago Almada, são três dos cinco indicados ao prêmio de Rei da América deste ano. Troféu dado ao melhor jogador do continente na temporada. Os outros indicados que completam a lista são Lionel Messi e o uruguaio Léo Fernández.

O vencedor do prêmio, realizado pelo jornal uruguaio "El País" desde 1986, será anunciado no dia 31 de dezembro. Os jogadores do Botafogo em alta após uma temporada histórica são favoritos a ganharem o título.

Os três indicados foram fundamentais para a equipe de General Severiano conquistar sua primeira Libertadores da história e voltar a ser campeão brasileiro, após 29 anos. Com as conquistas, o glorioso entrou para a história do futebol brasileiro, sendo apenas a terceira equipe a conquistar o principal campeonato nacional e a Glória Eterna, na mesma temporada. As outras duas equipes a realizaram tal feito são o Santos de 1962, 1963 e o Flamengo de 2019.

Os três jogadores também são constantemente convocados para suas respectivas seleções na disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.