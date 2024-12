Felipe Melo recusa proposta do Fluminense; entenda

Após decidir não renovar seu contrato com o atleta, o Fluminense tentou encontrar uma nova posição para o zagueiro Felipe Melo fora dos gramados. Segundo o portal "ge", o clube carioca ofereceu um cargo interno para o jogador, de 41 anos. Felipe, no entanto, teria dito "não" para a proposta e ainda estaria avaliando qual caminho deve seguir no próximo ano.

De acordo com o relato de pessoas próximas ao clube, Felipe esteve no CT tricolor na última quinta (26) para ouvir a proposta, que incluiria um cargo para o atleta nas categorias de base do Flu. Em resposta, o zagueiro teria dito que prefere não aceitar e que está considerando aceitar uma das duas propostas para atuar no exterior que recebeu nas últimas semanas.

Felipe Melo tem contrato com o Flu até a próxima terça (31) e já anunciou que pretende se aposentar dos gramados no final de 2025. Recentemente, o presidente do clube, Mário Bittencourt, anunciou me entrevista coletiva que o atleta deixaria o clube após três anos de parceria. Pelo Flu, o zagueiro de 41 anos participou da conquista de quatro títulos, incluindo o da Libertadores em 2023.