Vasco divulga lista dos inscritos para as primeiras rodadas do Campeonato Carioca

Nesta sexta-feira (27), o Vasco divulgou a lista de atletas que estarão presentes com o elenco nas primeiras rodadas do Carioca 2025. O grupo de jogadores já se reapresentou para realizar os primeiros exames e dar início à preparação para a competição.

O treinador da equipe sub-20 Ramon Lima é quem comandará esse grupo no começo do ano. A maioria dos atletas e formada por garotos da base. Alguns jogadores do profissional que não tiveram muitos minutos em 2024 também estão na lista. O lateral-esquerdo Victor Luis, que renovou com o cruzmaltino, é um dos nomes.

Atletas que retornam do período de empréstimo também estão relacionados. São os casos de Zé Gabriel, De Lucca e Serginho. O zagueiro Capasso não se reapresentou nesta sexta, pois o contrato de empréstimo do defensor com o Olimpia, do Paraguai, vai até 31 de dezembro. Ele é aguardado no retorno do grupo que se apresenta no dia 6 de janeiro.

O primeiro dia no CT Moacyr Barbosa será de atividade integral. Pela manhã, os atletas foram divididos em três grupos, onde realizaram teste ergométrico, ecocardiograma, além de exames de sangue e urina. Na parte da tarde, já irão a campo para o primeiro trabalho com a comissão.

O Vasco também vive a expectativa da chegada de Fábio Carille. A princípio, o treinador desembarca no Rio de Janeiro no próximo dia 2 de janeiro, mas ainda não há uma data de apresentação definida.

Veja a lista dos jogadores que começarão a temporada de 2025 do Vasco:

➔ Goleiros: Allan, Kadu, Pablo e Thiago

➔ Laterais: Alex, Alisson, Melim, Paulinho, Riquelme e Victor Luís

➔ Zagueiros: Kaio Júnior, Luiz Gustavo, Lyncon e Walace

➔ Volantes: Bernardo, De Lucca Lucas Eduardo Luis Felipe Zé Gabriel

➔ Meias: Diego Ahmed, Guilherme Estrella, JP e Rafael

➔ Atacantes: Bruno Lopes, Carlos Eduardo, Daniel, Davi Macaé, David Nunes, GB, Maxsuell Alegria, Serginho e Warley