Fluminense aguarda retorno de Germán Cano ao Brasil para finalizar renovação de contrato

O Fluminense se prepara para ampliar o contrato do atacante Germán Cano até o final de 2026. O clube busca aumentar pelo menos mais um ano de contrato com o argentino, que está de férias no seu país.

O interesse da renovação vem das duas partes. O desfecho positivo deve acontecer assim que o jogador retornar ao Brasil. Cano despertou o interesse do mercado sul-americano. Alguns clubes argentinos e brasileiros sondaram o atacante recentemente.

A ideia do Tricolor é não correr nenhum tipo de risco e perder o atacante com a possível assinatura de um pré-contrato no meio da próxima temporada. O atacante Keno também já está com tudo certo para ampliar seu contrato com o clube até 2026. Agora, o Flu trabalha para renovar por mais tempo com Ganso e Samuel Xavier.

Reforço no Flu

Na tarde desta sexta-feira (27), o Fluminense usou as redes sociais para anunciar a contratação do atacante Paulo Baya, que estava no Goiás. O jogador, de 25 anos, chega por empréstimo com opção de compra até o final de 2025.

Em 52 partidas em 2024, Baya marcou 19 gols e deu seis assistências. Ele foi revelado pelo Cascavel e atuou por clubes como Ponte Preta, Avaí e Busque, além de uma passagem pelo Ventforet Kofu, do Japão. Este ano, foi um dos grandes destaques da Série B do Brasileirão com oito gols. Também foi o vice-artilheiro do Campeonato Goiano com 10 gols em 13 jogos.