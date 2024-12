Gatito Fernández é anunciado como 'presente de Natal' no Cerro Porteño e deixa o Botafogo

O goleiro Gatito Fernández deixará o Botafogo ao final de 2024. O paraguaio já foi inclusive anunciado como reforço do Cerro Porteño para a próxima temporada. O clube publicou um anúncio nas redes sociais, nesta madrugada (25), que o jogador estaria voltando para onde foi lançado para o futebol.

Gatito deixa o Glorioso após oito temporadas. O vínculo com o Alvinegro se encerra no próximo dia 31 de dezembro. Aos 36 anos, ele ainda tinha conversas com a direção do Botafogo, que desejava manter o jogador para o próximo ano. Após a derrota para o Pachuca, na Copa Intercontinental, o goleiro revelou que também gostaria de estender o contrato com o clube carioca.

"Gatito Fernández volta para casa", resumiu o comunicado do Cerro publicado nas redes sociais.



Gatito é o jogador estrangeiro que mais vezes vestiu a camisa alvinegra com mais de 200 partidas. Ele voltou a ser titular da seleção paraguaia desde a contratação do técnico Gustavo Alfaro. Ele terminou o ano atuando em jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Pelo Botafogo, ele atuou 22 vezes em 2024.



O goleiro foi revelado pelo Cerro e estreou profissionalmente pelo clube em 2009. Ele chegou ao futebol brasileiro pelo Vitória e esteve no Figueirense antes de chegar ao Botafogo em 2017.



Gatito é considerado ídolo da torcida do Glorioso. Neste ano, foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Antes, também conquistou o Campeonato Carioca, em 2018, e a Série B, em 2021.