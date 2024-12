Flamengo anuncia que não renovará contrato de David Luiz: "Você faz parte da história"

Na tarde deste domingo (22), o Flamengo anunciou que decidiu não renovar o contrato do zagueiro David Luiz, que é válido até o dia 31 de dezembro, para 2025.

"Agradecemos imensamente ao atleta pela dedicação, profissionalismo e títulos com o nosso Manto Sagrado. Desejamos sorte e muito sucesso nos novos passos da carreira. Obrigado, David Luiz! Você faz parte da história do Mengão!", disse um trecho da nota divulgada pelo clube carioca nas redes sociais.

O zagueiro conversou com o novo diretor técnico do Flamengo, José Boto, e manifestou interesse em renovar seu contrato. Apesar disso, a decisão da diretoria foi de não estender o vínculo. Livre no mercado, o defensor já negocia com o Fortaleza, como informou primeiramente o jornalista Venê Casagrande.

David chegou ao Flamengo em setembro de 2021. De lá para cá, disputou 132 partidas, marcou quatro gols e deu duas assistências. Com o manto rubro-negro, ele conquistou dois títulos da Copa do Brasil (2022 e 2024), uma Libertadores (2022) e um Campeonato Carioca (2024).