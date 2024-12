Lutador do UFC, Conor McGregor, fala sobre possivel duelo contra Logan Paul

Sem duelar desde julho de 2021, o ex-campeão peso-pena e peso-leve do UFC, Conor McGregor anunciou que seu retorno aos combates poderá ser uma luta de exibição no Boxe contra Logan Paul, irmão de Jake Paul. McGregor revelou que já está em “acordos preliminares" para que a disputa com o youtuber aconteça na Índia. Ainda não há uma data prevista.

Em sua conta oficial no “X”, antigo Twitter, o lutador está mais ativo para aumentar os rumores de uma possível luta contra o famoso Logan Paul. Algumas hashtags que ele utilizou dão a entender que esse confronto — que pode ou não acontecer — seria um dos maiores cachês que receberia em toda sua carreira até o momento.

"Grupo TKO! UFC vs WWE. Há níveis nisso, um grande novato desleixado (Logan Paul) vai descobrir! TÍTULO DE REI DO TKO. Eu mantenho todos os recordes e estou voltando para nocautear esse novato e acumular mais números para a empresa", escreveu McGregor.

É importante lembrar que em setembro de 2023, a Endeavor - empresa que é dona do UFC - comprou a WWE , o que levou a UFC e WWE se uniram em uma companhia ainda maior, que se chama "TKO". Logan e Conor possuem contratos com a mesma empresa, onde Logan é um atleta de sucesso na WWE.

Conor McGregor, de 36 anos, é um dos maiores atletas da história do UFC e segundo a Forbes, o lutador já chegou a ser o mais bem pago do mundo. No octogono, não há uma imagem muito boa. De quatro lutas, três são derrotas e somente uma vitória que foi contra Donald Cerrone, em janeiro de 2020.

Já o Logan Paul, sucesso da WWE, foi campeão sobre Dillon Danis em duelo de Boxe que aconteceu em outubro de 2023. Também fez uma luta contra Floyd Mayweather, no ano de 2021, que terminou em empate. Contra Olajide Olatunji, influenciador mais conhecido como “KSI”, Logan possui uma derrota e um empate.