Fluminense e Pachuca chegam a acordo e John Kennedy será emprestado ao clube mexicano

O Fluminense chegou a um acordo com o Pachuca e o atacante John Kennedy será emprestado ao clube mexicano. O jogador deve viajar nos próximos dias para realizar exames e assinar o contrato de empréstimo com opção de compra.

Os clubes têm um acordo encaminhado para que o atacante seja emprestado a partir de 2025. A opção de compra tem valores próximos dos R$ 40 milhões. O acerto estava engatilhado desde o começo do mês de dezembro.

O clube mexicano estava focado na disputa da Copa Intercontinental e o acordo acabou demorando um pouco mais do que o esperado para ser sacramentado. O anuncio oficial ainda não aconteceu porque falta a assinatura, mas está tudo resolvido entre todas as partes.

John Kennedy está no Rio de Janeiro e aguardava o desfecho da negociação para ter maiores instruções por parte do Pachuca. Autor do gol do título da Libertadores 2023, o atacante virou quarta opção no Flu na reta final do ano e não está nos planos para a próxima temporada.



Ciente de que não faz parte dos planos do Fluminense, John Kennedy deseja atuar fora do Brasil. Ele recebeu algumas propostas de clubes brasileiros, inclusive da Série A. Outros clubes do exterior, da Espanha e da Rússia, também procuraram informações sobre o jogador, mas as negociações não avançaram.