Fluminense ouve 'não' do Tottenham em reunião por Richarlison

O Fluminense se reuniu, nesta sexta-feira (20), com representantes do Tottenham, com o sonho de repatriar o atacante Richarlison. Mas, a reunião terminou de forma negativa para o clube das Laranjeiras. Os ingleses não se mostraram dispostos em negociar o jogador de 27 anos.

Richarlison faz parte dos planos do clube londrino até o final da temporada europeia, em junho. Com isso, o clube não pretende negociá-lo agora. Mesmo com a recusa, o Flu ouviu que nada impede de negociações serem retomadas no futuro.

Os cariocas estavam dispostos a investir em outros modelos de negociação, além da oferta em dinheiro. O Fluminense queria oferecer a preferência na compra de atletas ou até cessão de jogadores de suas categorias de base. O Tottenham se manteve irredutível e negou os termos do tricolor.

Neste fim de ano, o Fluminense iniciou um planejamento para tentar repatriar Richarlison, que está no Tottenham e foi presença constante no último ciclo da seleção brasileira. O atacante era considerado o principal alvo para a disputa Mundial de Clubes de 2025.

O Tricolor fez contatos iniciais com o atleta e estava disposto a investir na contratação junto ao Tottenham. O Fluminense apostava na identificação do jogador com o clube, além do seu desejo de voltar a defender a Seleção, como trunfos para a negociação. A ideia inicial era ter o jogador por empréstimo remunerado, com opção de compra.