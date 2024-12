Vasco tem conversas avançadas para contratar o técnico Fábio Carille

O Vasco abriu conversas com o técnico Fábio Carille, nesta quinta-feira (19). Nas últimas horas, o negócio avançou e a tendência é que o treinador acerte com o cruzmaltino. A proposta já foi apresentada e está sendo estudada.

A diretoria entende que Carille preenche dois dos principais perfis procurados no mercado: experiência no futebol brasileiro e estabilidade em clubes. O Vasco acredita que não pode apostar em figuras que tem pouco conhecimento sobre o futebol no Brasil.

O departamento de futebol do cruzmaltino também entende que o técnico pode trazer um equilíbrio defensivo para suas equipes, uma das principais deficiências do Vasco nos últimos anos. Na edição 2024 do Brasileirão, o clube teve a quarta pior defesa da competição.

Nas conversas desta quinta, Carille ficou seduzido pelo projeto apresentado pelo Vasco. Até então, o clube só havia feito proposta por Renato Gaúcho, que gostou do planejamento apresentado mas não aceitou o convite feito pela direção. O salário é apontado como o motivo da recusa de Renato.

O último trabalho de Fábio Carille foi no Santos. O treinador conquistou o acesso e o título da Série B, na volta do clube paulista à primeira divisão do Brasil. Foram 53 jogos, com 30 vitórias, 10 empates e 13 derrotas.

A relação com a torcida do Peixe, porém, não foi das melhores. No último jogo em casa, contra o CRB, mesmo com o título garantido da Série B, Carille ouviu xingamentos e gritos de "burro" vindos da arquibancada da Vila Belmiro. O treinador acabou questionado se a pressão podia pesar para a sua permanência e deu uma resposta que repercutiu mal no clube.

"Eu também vejo isso (que o torcedor não está feliz). Tudo pode acontecer, já vi cada reviravolta. Pressão teve no Corinthians em cima do Tolima e a continuidade do Tite. Vocês não sabem o que é pressão, vocês não sabem. Que aconteça o melhor para o Santos em 2025", disse Carille.

Em seguida, a diretoria do Peixe anunciou a demissão do treinador antes mesmo da última rodada da Série B.

Fábio Carille começou a carreira em 2016 como técnico, como interino no Corinthians. Foi efetivado e conquistou o Campeonato Brasileiro de 2017 no ano seguinte pela equipe paulista. Ele também tem passagens por Al-Wehda e Al-Ittihad, ambos da Arábia Saudita, pelo V-Varen Nagasaki, do Japão, e pelo Athletico-PR.