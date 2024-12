Fluminense prioriza força física na busca de reforços para temporada 2025

Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, busca reforços para o elenco de 2025 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Se preparando para a temporada 2025, o Fluminense busca reforçar seu elenco. A diretoria tem em mente que, essa busca, precisa priorizar a força física. O clube terá como prioridade a busca por atletas entre 23 e 30 anos, podendo ter alguns mais veteranos, que se enquadrem nesse perfil.

O volante Zé Rafael, do Palmeiras, é um exemplo. Assim como o lateral-esquerdo do Botafogo, Marçal. Eles têm 31 e 35 anos, respectivamente. Ambos são vistos como jogadores de vitalidade e bom rendimento na parte física. O Fluminense mira a contratação da dupla para a próxima temporada.

Segundo a ESPN, o Tricolor também tem negociações com um zagueiro de 23 anos, de fora do Brasil. Dois jovens, que atuam pela ponta, também conversam com o Fluminense. Os nomes estão sendo mantidos em sigilo pela diretoria em uma tentativa de não inflacionar os valores.

Richarlison segue sendo o principal alvo da janela de transferências do Fluminense. O atacante, de 27 anos, é visto como a estrela ideal para comandar o ataque do clube na disputa do Mundial de Clubes, no meio de 2025 nos Estados Unidos.

A avaliação do clube, externada pelo presidente Mário Bittencourt em entrevista coletiva na última segunda-feira (16), é que existia uma discrepância grande na faixa etária dos jogadores. A maior parte tinha mais do que 30 anos ou menos do que 23.

A faixa etária traçada pelo clube coincide também com o auge físico de jogadores. Esse perfil de contratações já foi visto no meio de 2024, quando chegaram Ignácio (28), Nonato (26), Serna (27), Fuentes (27), além de Thiago Silva (40), Victor Hugo (20) e Facundo Bernal (21), as exceções.