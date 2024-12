Nova diretoria muda planos da pré-temporada e Flamengo

Fla segue tendo parte da pré-temporada nos EUA, mas com menos dias em solo norte americano - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

A nova diretoria do Flamengo decidiu manter a pré-temporada nos Estados Unidos. Mas, com algumas mudanças. Inicialmente, o clube passaria duas semanas em solo norte-americano. Agora, passará apenas nove dias.

O retorno para o Rio de Janeiro foi antecipado para que o rubro-negro termine a preparação no Brasil. A alteração foi informada pelo presidente eleito, Bap, na noite de quarta-feira (18). O Fla ficaria do dia 10 até o dia 24 nos Estados Unidos. A data da chegada foi mantida. A delegação voltará ao Brasil no dia 19, após o amistoso contra o São Paulo, na Flórida.

Com isso, o Flamengo deve cancelar a parada em Manaus. A diretoria de Rodolfo Landim tinha como plano voltar aos Estados Unidos direto para a capital amazonense. Lá, o clube enfrentaria o Volta Redonda, em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Carioca.

A mudança de planos acontece por algumas razões. Preocupada com o caixa do clube, a diretoria de Bap vê a alta do dólar, R$ 6,14 na cotação atual, como um empecilho para seguir nos Estados Unidos após o amistoso.

E a parada em Manaus preocupa por questões esportivas. O desgaste do elenco, logo no início da temporada, é temida pela diretoria. O foco é seguir a preparação no Rio de Janeiro por mais duas semanas. A programação ainda será definida pelo diretor de futebol José Boto e pelo técnico Filipe Luís.