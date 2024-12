Mirando Richarlison, Fluminense marca reunião com o Tottenham

O Fluminense marcou uma reunião para esta quinta-feira (19) com o Tottenham, com o sonho de repatriar o atacante Richarlison. O tricolor busca conhecer as condições de negócio do jogador e está otimista e confiante em um possível acerto. O 'Pombo' é o principal alvo do clube nesta janela de transferências.

O planejamento para trazer o atacante começou neste fim de ano. Aos 27 anos, Richarlison é considerado o maior alvo para a disputa do Mundial de Clubes de 2025. O Flu fez contatos iniciais com o aleta e está disposto a investir na contratação. A diretoria tricolor aposta na identificação do jogador com o Fluminense para ter sucesso no negócio.

Em um primeiro momento, a ideia do tricolor é ter Richarlison por empréstimo com opção de compra. O Fluminense está disposto a gastar, mesmo sabendo do alto custo que envolve toda a negociação. O que pode dificultar a negociação é o câmbio. A moeda a ser utilizada como base, por se tratar de um clube inglês, é a Libra Esterlina. A cotação está em R$ 7,64, acima do Euro e do Dólar.

Neste momento, a maior dificuldade está em conseguir a liberação do Tottenham. O clube pagou 50 milhões de Libras em 2022 pelo atacante (aproximadamente R$315 milhões na cotação da época), além de possíveis 10 milhões de libras em bônus adicionais futuros. Ele tem contrato até junho de 2027 com o clube londrino.