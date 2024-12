Atacante do Vasco, Vegetti garante que não foi oferecido ao Fluminense

Através de suas redes sociais, o atacante Pablo Vegetti negou que tenha sido oferecido ao Fluminense em algum momento. O camisa 99 do Vasco usou o story, do Instagram, para mandar uma mensagem explicando o que aconteceu.

O argentino escreveu: "Como meu empresário acabou de fazer, com muito respeito a todas as partes, também quero deixar claro que nem eu nem meu empresário tivemos contato direto com o presidente e/ou scout do Fluminense, nem no meio do ano nem agora. Se alguém o fez em nosso nome, foi sem o nosso consentimento e/ou aprovação. Também esclareço que meu empresário não me ofereceu em nenhum clube, como está sendo falado. E repito: se alguém fez isso em nosso nome, foi sem nosso consentimento e/ou aprovação. Muito obrigado!"

Vegetti, em suas redes sociais, nega contatos com o Fluminense | Foto: Reprodução/Instagram

Vegetti tem contrato com o Vasco até dezembro de 2025. Ele foi destaque do clube nas últimas duas temporadas. Em 2023, ele ajudou o clube a se livrar do rebaixamento. Nesse ano, levou o cruzmaltino até à semifinal da Copa do Brasil e terminando como artilheiro da competição.

O 'Pirata' tem 75 jogos pelo Gigante da Colina. Ele marcou 33 gols e distribuiu quatro assistências.

Mário Bittencourt, presidente do Flu, tem outra versão

Em coletiva na parte da manhã, nesta segunda-feira (16), o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, declarou que o atacante vascaíno foi oferecido ao Tricolor. Ele decidiu procurar o Vasco para debater o assunto.

"Não há traição, é um atleta profissional. O Vasco disse que deseja tê-lo, eu agradeci. O estatuto da Fifa diz que temos que negociar com o clube. Sou amigo do Pedrinho, mas não foi porque sou amigo dele. Faria o mesmo para o Cuiabá, o Flamengo, o Corinthians e o Botafogo. A gente fica feliz que os representantes achem o Fluminense um bom time para o atleta, mas ele deve seguir no Vasco", afirmou Bittencourt.