Homem é preso após furto em supermercado em Itaipu, Niterói

Com ele, foram encontrados materiais que indicavam a prática do furto: uma bicicleta e 30 metros de cabo - Foto: Divulgação

Um homem foi preso em flagrante por furto após ser localizado pela polícia nas proximidades de um supermercado em Itaipu, Niterói. A prisão aconteceu na noite deste domingo (15).

Segundo os agentes, a equipe foi acionada por meio do telefone 190 (Maré Zero) para averiguar uma denúncia de roubo em um supermercado, localizado na Estrada Francisco da Cruz Nunes, em Itaipu. Durante a varredura, os policiais localizaram o acusado, de 48 anos. Com ele, foram encontrados materiais que indicavam a prática do furto: uma bicicleta e 30 metros de cabo, provavelmente subtraídos do estabelecimento. O homem foi imediatamente detido e conduzido à 81ª DP (Itaipu), onde foi autuado em flagrante.





O acusado possui um extenso histórico criminal, com registros por homicídio, posse ilegal de arma de fogo, incêndio, ameaça, tráfico de drogas, furto e roubo. Ele permanece à disposição da Justiça.