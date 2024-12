Felipe Melo deixará o Fluminense após três temporadas

A passagem de Felipe Melo no Fluminense acabou. O volante e zagueiro jogou três temporadas pelo Tricolor e conquistou quatro títulos, entre eles o da Libertadores de 2023. O clube decidiu não renovar o contrato do jogador, que chega termina no final de dezembro. Quem fez o anúncio foi o presidente Mário Bittencourt, nesta segunda-feira (16).

"Queria falar uma palavra que não se confunde com amizade. Às vezes falta gratidão. Eu tenho muita gratidão pelo Felipe Melo, todos os torcedores também. Pelo homem que ele é, pelo profissional que ele é. Eu falei quando ele veio que precisávamos de jogadores com DNA de campeão. Naquele momento, a gente acertou", disse Mário.

O presidente ainda completou: "Tenho muita gratidão por ele. Por isso, a gente comunicou de maneira transparente que como atleta a gente não tinha mais interesse. Ele vem em dezembro, temos um encontro marcado, e a gente acredita que ele, se tiver interesse, pode nos ajudar de outras formas. Não necessariamente no futebol profissional, mas, passando por preparação, pode nos ajudar a formar um perfil de campeão. Não tem nada definido, não sei o que ele definiu da carreira dele. Certamente ele tem mercado, vai ter propostas. A gente tem uma conversa marcada para decidir o que ele quer na carreira dele."

Leia também:

➤ Jovem é morto e outro fica ferido no Morro do Galão, em São Gonçalo

➤ Homem é preso após furto em supermercado em Itaipu, Niterói

Felipe Melo ainda desejava permanecer nas Laranjeiras para disputar o Mundial de Clubes de 2025, no meio do ano. A diretoria cogitou a permanência do atleta, principalmente pelo papel de liderança que ele exerce nos últimos anos, Mas, a ideia foi descartada pelo entendimento que o jogador não teria muito espaço nos gramados.

O volante e zagueiro chegou ao Flu em dezembro de 2021, após deixar o Palmeiras. O atleta era visto como perfil ideal para liderar o time. Felipe Melo está na Turquia, recebendo homenagens do Galatasaray, um de seus ex-clubes. Ele viajará em seguida para Inglaterra, para encontrar o treinador Unai Emery, seu amigo. Eles trabalharam juntos no Almería.

Pouco utilizado na reta final desta temporada, Felipe Melo não estava nos planos para 2025. Pesava a favor do zagueiro, porém, o papel de liderança que tem no clube. Ele é visto como um dos grandes nomes da conquista da Libertadores de 2023 por sua atuação dentro e fora de campo. Assim como na permanência na Série A este ano.

Mesmo fora de campo, o jogador teve voz ativa. Apesar de não ter sido relacionado para a partida contra o Palmeiras, na última rodada do Brasileirão, ele viajou com a delegação para São Paulo e esteve no vestiário para dar apoio aos companheiros e teve papel importante de liderança.

A ideia da diretoria do Fluminense é que Felipe Melo permaneça no clube em algum trabalho com a base. Ele avaliará os próximos passos e não descarta uma aposentadoria.