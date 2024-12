Fifa anuncia vencedores do The Best nesta terça-feira (17)

Vini Jr. é o favorito a conquistar o prêmio The Best, da Fifa - Foto: Reprodução/Instagram

Vini Jr. é o favorito a conquistar o prêmio The Best, da Fifa - Foto: Reprodução/Instagram

Nesta terça-feira (17), a Fifa divulgará os vencedores do prêmio The Best, em um jantar de gala em Doha, no Catar. O anúncio acontecerá de forma digital, segundo a entidade. Ela também anunciou a forma de divulgação dos vencedores.

O favorito a conquistar o prêmio é o brasileiro Vini Jr., do Real Madrid. A lista conta com nomes como Messi, do Inter Miami, e Rodri, do Manchester City, que venceu a disputa pela Bola de Ouro da revista France Football.

A brasileira Marta concorre ao prêmio de gol mais bonito no futebol feminino. O prêmio, por sinal, leva o nome da Rainha do Futebol e é uma novidade para 2024.

Os vencedores serão indicados justamente na véspera da final da Copa Intercontinental, que será disputada por Real Madrid e Pachuca na quarta-feira (18), às 14h, também em Doha. Os indicados ao prêmio que estarão em campo são Vini Jr. e Mbappé. Carvajal, outro indicado, está lesionado e fora da decisão.

Veja os indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo:

‣ Vini Jr - Real Madrid

‣ Rodri - Manchester City

‣ Bellingham - Real Madrid

‣ Messi - Inter Miami

‣ Yamal - Barcelona

‣ Valverde - Real Madrid

‣ Wirtz - Bayer Leverkusen

‣ Mbappé - Real Madrid

‣ Carvajal - Real Madrid

‣ Haaland - Manchester City

‣ Kroos - Real Madrid

Na última edição do The Best, o prêmio dado a Lionel Messi, como melhor jogador de 2023, causou controvérsia. Na época, o argentino pouco tinha atuado pelo Inter Miami e pela seleção argentina. Em 2024. a premiação passa a se chamar de "Fifa Awards".

O futebol brasileiro também está presente em outras categorias da cerimônia. O time do ano tem entre os indicados três jogadores que se destacaram pelo Fluminense na conquista da Libertadores de 2023: Germán Cano, Ganso e Nino. Thiago Almada, campeão da Libertadores de 2024 pelo Botafogo, também concorre entre os meio-campistas.

Rodrygo e Vinicius Junior, entre os atacantes, Dante, Bremer e Gabriel Magalhães, entre os zagueiros, e o goleiro Ederson são os outros brasileiros no páreo. Entre as mulheres, Lorena (goleira), Rafaelle e Tarciane (zagueiras), Portillo (meia), Kerolin e Adriana (atacantes) foram as brasileiras indicadas.

O prêmio Marta, novidade da edição de 2024, é uma versão feminina do Puskas. A Rainha do Futebol está concorrendo a conquista. O gol que colocou Marta na disputa foi no jogo Brasil 4x0 Jamaica, em junho.

O jovem Guilherme Gandra Moura, de oito anos, que encantou todo o Brasil com sua paixão pelo Vasco da Gama, é um dos indicados ao Fifa Fan Award, que premia o torcedor do ano. Gui é portador de epidermólise bolhosa, uma doença rara, e ficou conhecido em todo o país após despertar de coma depois de 16 dias em 2023.

Além da forte relação com o Vasco, Gui desenvolveu amizade com Gabriel Pec, que foi visitar o menino no hospital. A proximidade do menino com o clube e o meia-atacante é tão grande que a venda do atleta para o LA Galaxy foi anunciada com um vídeo de Gui.

Como funciona o Fifa The Best

A Fifa premia o melhor jogador do mundo desde 1991, e a melhor jogadora desde 2001. O Fifa The Best, no atual formato, foi criado em 2016. A cerimônia atual também premia o melhor goleiro, a melhor goleira, o melhor técnico no futebol masculino, o melhor técnico ou a melhor técnica do futebol feminino, o gol mais bonito no Prêmio Puskás, e também Fair Play e torcedor.

Um conselho técnico da entidade define uma lista de 10 finalistas. O colégio eleitoral da premiação é formado por jornalistas, capitães, técnicos das seleções nacionais e o público, por meio de votação na internet. Cada grupo tem peso de 25% na pontuação final.