Adriano reúne astros da bola para a 'Última Batalha do Imperador' neste domingo no Maracanã

Adriano Imperador vai se despedir oficialmente do futebol neste domingo (15), às 17h, no Maracanã, em um amistoso entre Flamengo e Amigos da Itália. O sportv transmite ao vivo a "Última Batalha do Imperador".

A despedida oficial acontece oito anos depois de Adriano se aposentar dos gramados. O ídolo de Flamengo, Inter de Milão e da Seleção Brasileira se reunirá com ex-jogadores rubro-negros e amigos que fizeram parte da sua trajetória na Itália.

"Não dá nem para acreditar. Estou ansioso e não sou de ficar assim. Vou rever amigos que jogaram comigo muito tempo atrás, poder jogar com camisas importantes da minha vida, ainda mais no Maracanã. Como não ficar nervoso? Não tem como. Espero que seja um evento maravilhoso para os torcedores e para mim também, porque eu mereço (risos)", disse Adriano em entrevista ao ge.

Leia também:

Clube árabe tem intenção de contratar Arthur Jorge, técnico do Botafogo

Ranking da CBF: Flamengo segue líder, São Paulo assume 2ª posição e Botafogo sobe seis colocações



O Imperador não entra em campo oficialmente desde 14 de maio de 2016. Na ocasião, defendeu o Miami United em apenas uma partida contra o Las Vegas City, que tinha Ronaldinho como convidado. Em seguida, ele retornou ao Brasil e não voltou mais a jogar.

Ao todo, Adriano atuou em 427 jogos e marcou 201 gols entre 2000 e 2016. Neste domingo, o atacante jogará um tempo em cada um dos times.

Jogadores convidados

Ronaldo e Zico estão entre os confirmados para a celebração da carreira do ex-atacante. Romário, quinto maior artilheiro da história rubro-negra, voltará a jogar com o escudo do Flamengo no peito, dentro do Maracanã, depois de 25 anos. Outro ídolo rubro-negro que jogará no time do Flamengo é Diego Ribas.

Marco Marterazzi será uma das estrelas do time "Amigos da Itália". O zagueiro italiano, campeão do mundo em 2006, chegou ao Rio no sábado (14) e se reuniu com Adriano na véspera do jogo.

Atletas confirmados:

Flamengo: Adriano, Zico, Romário, Diego Ribas, Petkovic, Julio Cesar, Djalminha, Léo Moura, Zé Roberto, Beto, Athirson, Ronaldo Angelim, Toró, Edílson, Emerson Sheik, Reinaldo, Denílson, Juan (zagueiro), Zinho e Vágner Love.

Itália: Adriano, Ronaldo, Materazzi, Córdoba, Gamarra, Burdisso, David Pizarro, Fábio Júnior, Aldair, Dida, César, Gilberto, Zé Elias e Fábio Simplício.