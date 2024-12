Ranking da CBF: Flamengo segue líder, São Paulo assume 2ª posição e Botafogo sobe seis colocações

A CBF divulgou nessa sexta-feira (13) o seu ranking anual de clubes. O Flamengo lidera a tabela, pelo quinto ano consecutivo. Campeão da Copa do Brasil de 2024 e terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, o rubro-negro soma 16.996 pontos, com um ganho de 318 pontos.

O segundo colocado agora é o São Paulo, que ultrapassou o rival Palmeiras. O alviverde era o vice-líder nos últimos quatro anos. O tricolor paulista agora tem 14.832 pontos e 296 a mais que o Verdão, terceiro colocado do ranking.

O Corinthians aparece na quarta colocação. O clube ganhou duas posições em relação à lista do ano passado.

Campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro deste ano, o Botafogo subiu seis posições no ranking. O clube ocupava a 14º posição e agora está em 8º lugar, com 11.652 pontos, somando 1.940 pontos a mais.

Veja o top-30 do Ranking da CBF 2025:

1. Flamengo: 16.996 pontos

2. São Paulo: 14.832 pontos (+1)

3. Palmeiras: 14.536 pontos (-1)

4. Corinthians: 13.802 pontos (+2)

5. Atlético-MG: 13.713 pontos (=)

6. Athletico- PR: 13.464 pontos (-2)

7. Fluminense: 12.058 pontos (=)

8. Botafogo: 11.652 pontos (+6)

9. Fortaleza: 11.616 pontos (=)

10. Grêmio: 11.531 pontos (-2)

11. Bahia: 11.387 pontos (+2)

12. Internacional: 10.367 (-1)

13. América-MG: 9.535 (-3)

14. Red Bull Bragantino: 9.436 (+1)

15. Vasco: 9.356 (+7)

16. Santos: 9.264 pontos (-4)

17. Atlético-GO: 9.192 pontos (-1)

18. Juventude-RS: 8.864 pontos (+5)

19. Cruzeiro: 8.227 pontos (-2)

20. Cuiabá: 8.160 pontos (-1)

21. Goiás: 7.604 pontos (-1)

22. Ceará: 7.188 pontos (-4)

23. Vitória: 6.578 pontos (+5)

24. Coritiba: 6.496 pontos (-3)

25. Sport: 6.168 pontos (-1)

26. Criciúma: 5.893 pontos (+4)

27. CRB: 5.732 pontos (-1)

28. Avaí: 4.861 pontos (-3)

29. Vila Nova: 4.533 pontos (=)

30. Chapecoense: 4.492 pontos (-3)

O ranking da CBF é utilizado como critério para o preenchimento de vagas em competições como a Copa do Nordeste e Série D. Além disso, serve também como diferenciação para definir valores de cotas por participação em alguns torneios, como as primeiras fases da Copa do Brasil, além de determinar possíveis adversários nas distribuições dos potes nos sorteios.

Os atuais critérios passaram a ser adotados a partir do ranking de 2013. A pontuação é estabelecida a partir de um cálculo sobre o desempenho dos clubes nas competições nacionais realizadas nos últimos cinco anos. Para cada ano, são atribuídos pesos a serem convertidos em pontuação, com as competições mais recentes tendo valor maior.