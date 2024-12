Clube árabe tem intenção de contratar Arthur Jorge, técnico do Botafogo

O técnico do Botafogo, Arthur Jorge, pode ser alvo de propostas do clube árabe Al-Rayyan, do Catar, para a próxima temporada. As informações foram divulgadas pelo jornalista Thiago Franklin.

Arthur Jorge está sendo muito disputado, pois além do clube árabe, já recebeu algumas propostas de contratações de outros times para começar a atuar a partir do ano que vem.

Após a grande conquista do Botafogo esse ano, com os títulos da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro, o técnico ainda não se encontrou com John Textor, proprietário da SAF do clube, para conversar sobre a possibilidade de renovação e aumento salarial. O contrato de Arthur Jorge tem validade até dezembro de 2025.

Nas férias o comandante do time, viajará neste sábado (14), para Portugal. As negociações sobre uma ampliação de contrato só serão discutidas com Textor, no ano que vem.

O técnico acumula no Botafogo, 31 vitórias, 15 empates e apenas nove derrotas.