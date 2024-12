Renato Gaúcho avalia proposta e deve se reunir com o Vasco na próxima semana

O técnico Renato Gaúcho está de férias no Rio de Janeiro após encerrar sua quarta passagem como treinador do Grêmio. Ele passou a ser o favorito para assumir o comando do Vasco para a temporada de 2025.

Renato recebeu o primeiro contato do Vasco na última quinta-feira (12) e está avaliando a proposta. O encontro na próxima semana pode sacramentar o retorno do treinador ao Gigante da Colina após 16 anos. Renato passou pelo Vasco em outras duas ocasiões: de 2005 a 2007 e em 2008.

Renato está no Rio de Janeiro e isso facilita as negociações. Ele tem endereço fixo na cidade, no bairro de Ipanema, na Zona Sul. Frequentemente ele é visto nas praias para jogar futevôlei. O técnico veio para o Rio logo após o final do Campeonato Brasileiro deste ano.

Ele é apontado como a bola da vez no Vasco, que procura um novo nome para o comando técnico após a saída de Rafael Paiva, no final de novembro. O clube não avançou em negociações com Luís Castro e Pedro Caixinha.

O presidente Pedrinho e seus dirigentes tratam o tema com urgência para que possam destravar o planejamento para o ano que vem, discutir perfil de reforços e dar continuidade ao processo de fortalecimento do elenco.