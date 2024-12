Botafogo desembarca no Rio e é recebido com festa da torcida

Torcida do Botafogo no desembarque do clube no Rio de Janeiro - Foto: Reprodução

Após a eliminação precoce nas quartas de final da Copa Intercontinental, o Botafogo desembarcou no Rio na tarde desta sexta-feira (13) e foi recepcionado por seu torcedor. A equipe chegou de Doha, no Catar, após a derrota para o Pachuca por 3x0 e a torcida alvinegra saudou o elenco que conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Cerca de 100 pessoas estiveram no Galeão para acompanhar a chegada da delegação.

Os jogadores e comissão técnica foram recebidos com festa pela torcida presente no saguão de desembarque do aeroporto. A torcida aproveitou para pedir a permanência do técnico Artur Jorge para a temporada 2025. O treinador chegou a conversar com a imprensa, exaltou a presença dos torcedores, mas afirmou que ainda não conversou sobre o futuro com John Textor.

"Fico muito satisfeito porque tivemos que sair muito rápido daqui após o título (do Brasileirão). É bom chegar aqui e estar com eles. Vou amanhã para Portugal de férias. E é isso que eu tenho a dizer", disse Artur Jorge.

Boa parte dos atletas retornou ao Brasil na aeronave fretada pelo Botafogo. Ela não é a mesma que o clube utilizou para ida, que foi criticada por alguns jogadores. Alguns jogadores como Luiz Henrique, Barboza e Danilo Barbosa já se anteciparam nas férias e não voltaram ao país com o restante do elenco.

O Botafogo entra de férias e se reapresenta no dia 13 de janeiro para a disputa do Campeonato Carioca.