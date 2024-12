Vasco tenta negociar o volante Zé Gabriel de forma definitiva

O volante Zé Gabriel, do Vasco, atuou emprestado ao Coritiba no ano de 2024. O jogador disputou a Série B do Brasileirão e, a princípio, deve retornar a Colina em 2025. Aos 25 anos, o atleta não é peça essencial no planejamento do cruzmaltino para a próxima temporada. O clube está aberto a propostas, mas as obrigações contratuais dificultam eventuais tratativas pelo jogador e viraram uma dor de cabeça para a diretoria.

O próprio Coritiba é um dos interessados em ter Zé Gabriel para o próximo ano. O clube, inclusive, já sinalizou ao Vasco o interesse de renovar o empréstimo, mas os clubes não concordam sobre as condições para finalizar a negociação.

Em dezembro de 2023, o Vasco renovou por dois anos com o volante e acertou contrato até dezembro de 2025. O acordo foi feito pelo então executivo de futebol Alexandre Mattos e teve forte apoio de Ramón Díaz e Emiliano Díaz, que consideravam o jogador importante para o elenco.

Ficou acertado no novo vínculo que o jogador teria que receber luvas na quantia aproximada de R$ 5 milhões, com o pagamento diluído nos dois anos do contrato. O Vasco ainda precisa pagar pouco mais da metade desse valor, cerca de R$ 3 milhões. Além disso, o salário é considerado muito alto pela atual diretoria. No empréstimo ao Coritiba, os clubes dividiram as despesas salariais em 50/50.

O cenário perfeito para o Vasco seria negociar Zé Gabriel em definitivo. Para um novo empréstimo, a diretoria vascaína exige que a futura equipe assuma a totalidade das despesas contratuais, ou seja, 100% dos salários e o valor pendente de luvas. O clube informou essas condições para todos os interessados no volante.

No Coxa, Zé Gabriel atuou em 17 jogos este ano, 14 deles como titular. O clube não conseguiu o acesso para a elite e terminou a Série B em 12º lugar. No Vasco, onde chegou em 2022, o volante 74 partidas disputadas (50 como titular) e dois gols marcados.