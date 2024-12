Neymar confessa desejo de jogar a Copa do Mundo em 2026

O jogador Neymar confessou que ainda tem um sonho a realizar dentro dos campos: defender, pela quarta vez a Seleção brasileira, na próxima Copa do Mundo, em 2026. No momento, o atleta se recupera de uma lesão muscular, que o afetou em novembro.

Em entrevista ao “Bartoli Time”, da RMC, Neymar revelou detalhes sobre o que seria um de seus sonhos na carreira. "A Copa do Mundo é o objetivo de todos os jogadores. Já joguei três vezes e quero fazer a quarta. Tenho que estar focado nisso, me preparar bem aqui e ter esse objetivo de médio prazo depois de voltar à forma aqui no meu clube", confessou.

Leia também:

Natal sobre rodas: Ônibus decorado leva alegria e encanto aos moradores de Niterói e São Gonçalo

Ana Castela e Gustavo Mioto terminam relacionamento pela terceira vez

Um dos maiores craques brasileiros está longe dos campos há mais de um ano, resultado de uma lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo, que aconteceu em outubro de 2023. Quando retornou aos jogos foi acometido por mais uma lesão muscular, desta vez na coxa direita em sua segunda disputa.

Neymar faz parte do elenco do time do Al-Hilal desde 2023, mas só atuou pelo clube sete vezes, fazendo um gol e três assistências. Nesta temporada, jogou duas vezes, somando o tempo dentro de campo nas partidas, chega ao total de 42 minutos. O futuro do atleta é incerto e há a possibilidade de a rescisão de contrato ser feita em janeiro.

O Brasil volta a jogar em março de 2025. O primeiro rival será a Colômbia, em casa, com data prevista para o dia 20, e o segundo será a Argentina, fora de casa, no dia 25. A CBF sonha em contar com o Neymar na final das eliminatórias.