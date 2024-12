Flamengo arrecada R$ 178 milhões em premiações na temporada e supera expectativas do início do ano

Título da Copa do Brasil rendeu R$ 93,1 milhões aos cofres do Flamengo - Foto: Reprodução

Título da Copa do Brasil rendeu R$ 93,1 milhões aos cofres do Flamengo - Foto: Reprodução

O ano de 2024 começou com quatro metas esportivas para o Flamengo. No entanto, o clube conseguiu cumprir apenas duas: os títulos da Copa do Brasil e do Campeonato Carioca. A situação foi diferente no Brasileirão e na Libertadores.

Mesmo assim, o Rubro-Negro atingiu a meta orçamentária de premiação e arrecadou mais de R$ 178 milhões. O título da Copa do Brasil foi o que fez o clube aumentar o capital recebido. A conquista rendeu R$ 73,5 milhões. Ao todo, durante o torneio, o Fla somou R$ 93,1 milhões.

Na Libertadores, o Flamengo sofreu com uma queda precoce nas quartas de final, diante do Peñarol. Isso fez com que o clube não batesse a premissa esportiva, que era alcançar à semifinal. Durante o torneio, o clube somou R$ 41,955 milhões aos cofres.

Leia também:

➤ Polícia Civil prende casal acusado de torturar funcionário

➤ PM do Rio adota nova farda a partir da próxima segunda-feira (16)

No Campeonato Brasileiro, o Flamengo terminou na 3ª colocação. Com isso, arrecadou cerca de R$ 43,3 milhões. O Campeonato Carioca não tem premiação. O total arrecadado em 2024 foi de R$ 178.355.770,00. O valor é superior ao previsto inicialmente.

Com essa arrecadação, o Flamengo é o segundo clube que mais somou com premiações na temporada. O Rubro-Negro fica atrás apenas do Botafogo que acumulou R$ 261 milhões com os títulos da Libertadores e do Brasileirão, além da participação na Copa do Brasil e na Copa Intercontinental.