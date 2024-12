Alan Kardec, atacante do Atlético-MG, tem mudança roubada em avenida do Rio de Janeiro

O atacante Alan Kardec, do Atlético-MG, teve itens da sua mudança roubados nesta quinta-feira (12), no Rio de Janeiro. O jogador está de saída do clube mineiro. Ele expôs a situação em suas redes sociais.

Segundo o atacante, o caminhão com a mudança foi abordado próximo à Avenida Brasil. A empresa que fazia a mudança enviou uma mensagem para Kardec informando que o motorista e o auxiliar foram rendidos e levados para uma favela nas imediações da Avenida Brasil. Ambos foram liberados e registraram um boletim de ocorrência da Delegacia da Penha.

Kardec está de saída do Galo. O contrato do jogador com o clube mineiro se encerra no fim deste ano. Sem espaço e vínculo não será renovado, e o atacante tem caminho livre para escolher um novo clube na próxima temporada.

