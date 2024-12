Buscando novo técnico, Vasco faz contato com Renato Gaúcho

Renato Gaúcho está no radar do Vasco para 2025 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Renato Gaúcho está no radar do Vasco para 2025 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Buscando um novo treinador para 2025, o Vasco define um novo alvo. Renato Gaúcho, de 62 anos, não renovou com o Grêmio e está livre no mercado. Pedrinho, presidente do cruzmaltino, já avalia o nome e começou a negociar.

Um contato direto com o técnico já foi feito nesta quinta-feira (12). A sondagem foi no aspecto salarial e houve a formalização do interesse em ter o treinador na próxima temporada. Renato respondeu pedindo tempo para avaliar a possibilidade e ficou de entregar uma resposta para a diretoria vascaína até o fim da semana.

O Vasco está sem treinador efetivo desde o dia 24 de novembro, quando Rafael Paiva foi demitido. O clube trata com urgência a chegada de um novo nome para comandar o elenco na intenção de destravar o planejamento do futebol e avançar em negociações por reforços.

Em outras negociações, o clube não obteve sucesso. Luís Castro disse que não pretende assumir nenhum clube pelo menos até o meio do ano que vem. As conversas com Pedro Caixinha, ex-Bragantino, não avançaram.

A diretoria do Gigante da Colina entende que o clube precisa de um treinador com experiência no futebol brasileiro. O clube descartou a contratação de estrangeiros que nunca atuaram no país, como foi o caso recente de Álvaro Pacheco, por exemplo.

Renato Gaúcho já teve outras duas passagens como técnico do Vasco. Em 2006, ele foi vice-campeão da Copa do Brasil e terminou o Campeonato Brasileiro em 6º lugar. Em 2008, ele comando o clube na reta final da campanha que culminou no primeiro rebaixamento cruzmaltino.