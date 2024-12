Nova diretoria do Flamengo define Róger Guedes como primeiro alvo para reforçar o elenco

Nova diretoria do Flamengo sonha com a contratação de Róger Guedes - Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

O Flamengo se prepara para atacar o mercado para buscar reforços em 2025. Agora com uma nova diretoria no comando, que será empossada no dia 18 de dezembro, já se mostra ativa no objetivo de melhorar o elenco rubro-negro.

O primeiro alvo desejado por Bap é Róger Guedes. Os contatos entre as partes já começaram. A nova diretoria do Fla já conversa com o Al-Rayyan, do Catar, para buscar a contratação em definitivo do atacante.

Róger Guedes, ex-jogador do Corinthians, é visto pela diretoria como o jogador com as características necessárias, tanto dentro como fora de campo, para substituir Gabigol. De personalidade forte e com versatilidade no setor ofensivo, Róger tem 28 anos e está no Oriente Médio desde agosto de 2023.

O Al-Rayyan já sabe do interesse rubro-negro. O clube carioca aguarda uma resposta com valores para avançar pelo atacante. Guedes tem 34 gols e seis assistências em 46 partidas pelo clube do catar. Ele pode atuar tanto pelos lados do campo como fazendo a função de segundo atacante.

Ele foi revelado pelo Criciúma e defendeu Palmeiras, Atlético-MG e Corinthians no Brasil. O atacante também tem passagem pelo Shandong Luneng, da China.